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14:49 11.08.2020

МВД Беларуси сообщило о задержании более 2 тыс. человек в стране за прошедшие сутки

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МВД Беларуси сообщило о задержании более 2 тыс. человек в стране за прошедшие сутки

Более двух тысяч человек были задержаны в Беларуси за прошедшие сутки за участие в несанкционированных акциях, сообщило во вторник МВД республики.

"Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении МВД, распространенном во вторник.

"В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые - в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - заявили в ведомстве.

"В Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями", - говорится в сообщении.

"В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий", - заявили в МВД.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Беларуси проходили две ночи подряд после того, как на прошедших 9 августа выборах президента, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Около сотни человек - 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц - пострадали, по данным МВД Белоруссии, в ходе столкновений в ночь на 10 августа. За участие в несанкционированных акциях накануне были задержаны около 3 тыс. человек. 11 августа МВД сообщило об одном погибшем в результате ночных беспорядков.

Теги: #протесты #выборы #беларусь
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