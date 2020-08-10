21 уголовное дело возбуждено по фактам массовых беспорядков, задержаны более 80 подозреваемых - СК Беларуси

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков в республике, по подозрению в их совершении задержаны более 80 человек.

"Следственным комитетом продолжается расследование уголовных дел по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Минске и других регионах страны. Всего территориальными подразделениями Следственного комитета возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске ", - говорится в сообщении СК.

В комитете уточнили, что уголовные дела возбуждены по ст. 293 (массовые беспорядки); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения); ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел); ч. 1 ст. 339 (хулиганство); ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Санкции по некоторым вышеперечисленным статьям предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

"В настоящее время по подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек. Большинство их них - молодые люди в возрасте 20-25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - говорится в сообщении СК.

"Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел продолжают планомерную работу по установлению лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях. В рамках расследования уголовных дел будет дана объективная правовая оценка их действиям", - заявили в СК.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Тихановская - 10,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.