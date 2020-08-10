Глава ВОЗ посоветовал миру брать пример с Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Адханом Гебрейесус призвал страны решительно пресекать распространение коронавируса и брать пример, в частности, с Новой Зеландии.

"Некоторые страны в регионе реки Меконг, Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь вирус на раннем этапе (распространения - ИФ)", - сказал Гебрейсус на брифинге в понедельник.

"Новая Зеландия - это пример для всего мира. На выходных премьер-министр страны Джасинда Ардерн отметила 100 дней без выявления новых "неимпортированных" случаев заражения внутри страны", - отметил он.

Глава ВОЗ призвал мировых лидеров "действовать", а граждан - соблюдать новые ограничительные меры.

"Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус", - подчеркнул он.

За время пандемии в мире зафиксировано более 20 млн случаев заражения коронавирусом, 734 тыс. заболевших скончались. Еще почти 13 млн выздоровели.