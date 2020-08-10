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16:01 10.08.2020

"Кантарелл Украина" доставила 3,5 тысячи тонн битума танкером из Греции в рамках "Большого строительства"

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Трейдинговая компания ООО "Кантарелл Украина" закупила  в Греции и доставила в порт Очаков (Николаевская область) танкерную партию битума марки 70/100 объемом 3,5 тыс. тонн.

Производитель битума - греческая перерабатывающая компания Motor Oil Hellas. Битум был доставлен на танкере-битумовозе Starpower (дедвейт - 4,9 тыс. т) из порта Айи-Теодори.

Это первая поставка битума морским транспортом из Европы на рынок Украины.

Выгрузка битума 100 битумовозами заняла 36 часов. Из этих 3,5 тыс. тонн битума будет произведено 100 тысяч тонн асфальта.

Поставка осуществлена по заказу компании Автомагистраль-Юг , которая ведёт строительство и ремонт дорог в 11 областях Украины в рамках программы "Большое строительство".

По словам директора ООО "Кантарелл Украина" Бекхана Эльмурзаева, поставка из Греции стала возможной благодаря растущим масштабам дорожного строительства и из-за ограниченного предложения импортного битума.

"Мы продолжим поставки из Греции. Эта поставка была пробной для проработки логистики. У нас все получилось" - сказал Эльмурзаев.

ООО "Кантарелл Украина" (LLC Cantarell UA) занимается поставками битума , мазута, сжиженного газа и химических компонентов для дорожного строительства. Компания имеет две перевалочные базы в Киеве и Днепре , владеет ж/д вагонами и парком из 200 битумовозов. Поставляет  более 50 тыс. тонн материалов в месяц и  является лидером битумного рынка Украины.

Теги: #большое_строительство #кантарелл
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