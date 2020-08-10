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15:12 10.08.2020

Зеленский требует решить вопрос ликвидации последствий аварии танкера Delfi в Одессе

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Зеленский требует решить вопрос ликвидации последствий аварии танкера Delfi в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский требует решить вопрос ликвидации последствий аварии затонувшего у одесского побережья танкера Delfi, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пообещал интенсифицировать работы по подъему судна, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна", - сказано в сообщении по итогам традиционного селекторного совещания под председательством президента.

В свою очередь министр инфраструктуры Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.

Министр пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.

Как сообщалось, ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) объявила конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi.

Ранее в Государственной экологической инспекции (ГЭИ) оценили нанесенный танкером Delfi степень ущерба в размере $20 тыс.

В понедельник, 27 июля, процесс ликвидации танкера Delfi перешел к государству, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную, местного уровня.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 – судно сорвало с якоря. В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор. 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины).

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

21 июля АМПУ потребовала от судовладельца танкера Delfi передать ему право эвакуировать аварийный танкер.

Теги: #танкер #зеленский #одесса
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