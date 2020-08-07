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16:13 07.08.2020

Офис генпрокурора открыл дела против более 100 иностранцев за участие в войне на Донбассе

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Офис генпрокурора открыл дела против более 100 иностранцев за участие в войне на Донбассе

Прокуроры Департамента надзора в отношении совершенных в условиях вооруженного конфликта преступлений Офиса генерального прокурора начали уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в вооруженном конфликте против Украины в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ)  российских наемников, сообщается на сайте Офиса генпрокурора в пятницу.

"Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года и по настоящее время не менее 2 граждан Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, иностранцы находились в составе различных подразделений НВФ, в частности, в т.н. 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 7-й отдельной мотострелковой бригаде "Чистяковская", 1-м отдельной мотострелковой бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", НВФ "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и других.

"В соответствии со ст.47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года", - подчеркнули в ведомстве.

Действия наемников квалифицированы по ч.4 ст.447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям). Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование правонарушений осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Ранее Офис генпрокурора уже регистрировал уголовные производства по фактам участия 20 французов, 16 бразильцев, киргизов, боснийцев и чилийца в вооруженном конфликте против Украины.

Теги: #оос #офис_генпрокурора #иностранцы #донбасс
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