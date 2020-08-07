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13:29 07.08.2020

Председатель ВСП заявляет о необходимости срочного решения вопроса подсудности и изменения сети судов из-за административно-территориальной реформы

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Председатель ВСП заявляет о необходимости срочного решения вопроса подсудности и изменения сети судов из-за административно-территориальной реформы

Новое административно-территориальное деление в Украине требует внесения корректив в существующую сеть судов и, соответственно, разработки новой сети судов, заявляет председатель Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко.

В интервью "Судебно-юридической газете" он отметил, что этот вопрос является очень сложным, поскольку нужно учитывать и недостатки предыдущего переформатирования судебной системы именно на уровне местных судов, и новое административно-территориальное деление, и вопросы логистики, и вопрос введения электронного судопроизводства. "Решение всех этих проблем в комплексе позволит сформировать оптимальную сеть судов, которая будет обеспечивать максимально эффективный доступ к правосудию и право на справедливый суд", - подчеркнул Овсиенко.

Председатель ВСП также назвал требующим первоочередного решения вопрос территориальной подсудности, поскольку новое административно-территориальное деление мере осложнило работу судов с точки зрения определения территориальной подсудности уголовных производств и гражданских дел, а также дел административной юрисдикции, подсудных местным общим судам как судам первой инстанции.

"Поэтому закрепление положений, которые в переходный период, до образования новой сети судов, позволили бы четко определить правила территориальной подсудности, является чрезвычайно важным и приоритетным задачам законодателя", - отметил Овсиенко.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла постановление №3650 "О создании и ликвидации районов", которым реформируется субрегиональный уровень административно-территориального устройства Украины и вместо существующих 490 районов создается 136 укрупненных.

Кроме того, в Украине проводится реформа децентрализации, в рамках которой проводится формирование объединенных территориальных громад. К 27 мая Кабмин утвердил перспективные планы формирования территорий громад всех 24 областей Украины, за исключением оккупированных территорий.

Теги: #децентрализация #суд #реформы
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