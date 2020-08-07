Вспышка заболевания COVID-19 зафиксирована на предприятии "Киевхлеб" – 37 инфицированных, цех-пекарню закрыли на карантин - Кличко

В Киеве была подтверждена вспышка коронавирусной болезни среди сотрудников предприятия "Киевхлеб", сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", - написал он на своем телеграмм-канале в пятницу.

Кличко уточнил, что цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

Кроме того, в Соломенском районе столицы заболел один из специалистов районного управления образования. На сегодня установлены 62 человека, с которыми контактировал больной. У троих из них - подозрение на коронавирус.