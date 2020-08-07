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01:07 07.08.2020

Захвативший заложников в Гавре задержан

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Захвативший заложников в Гавре задержан

Полицейская операция во французском городе Гавре против захвата отделения банка завершилась освобождением последней заложницы из шести, захватчик задержан спецназом, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Гавр: захватчик заложников задержан. Заложники освобождены, они целы и невредимы. Я благодарю бойцов RAID (службы спецназа - ИФ) за их хладнокровие и профессионализм, а также все мобилизованные под руководством префекта полиции (департамента) Приморская Сена силы безопасности и спасения", - написал в ночь на пятницу в твиттере глава МВД.

Мэр Гавра, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп также приветствовал в твиттере успешное окончание операции, заявляя о "гордости и признательности" силам порядка. Он адресовал поздравления и благодарность национальной полиции и бойцам спецназа, которые "в очередной раз проделали замечательную работу на службе наших сограждан".

Как сообщалось, вооруженный пистолетом 34-летний человек, известный правоохранителям своей психической неуравновешенностью и рядом уголовных преступлений, захватил шестерых заложников в отделении одного из банков Гавра.

Требования преступника, отмечали СМИ, были маловразумительными. В частности, он требовал "освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле", а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.

Переговорщики спецназа в течение нескольких часов уговаривали его прекратить этот инцидент. Захватчик выпускал заложников по одному. В конечном счете, переговорщикам удалось убедить его сдаться.

Подробности проведения и завершения операции не сообщаются. По данным телеканала BFMTV, правоохранители считают, что захвативший заложников хотел таким образом прославиться.

 

Теги: #гавр #франция #преступник #задержание
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