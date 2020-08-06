Шевченковский райсуд Киева смягчил домашний арест активисту Стерненко с круглосуточного на ночной

Шевченковский районный суд Киева в четверг, 56 августа, избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста активисту Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве при совершении на него нападения в Одессе в 2018 году, на 1,5 месяца до 21 сентября.

"Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября", – написал Стерненко на своей странице в Фейсбуке в четверг вечером.

Как сообщалось, 11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Киевский апелляционный суд оставил в силе это решение.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование по его делу и предоставила доступ к материалам стороне защиты.

30 июля Стерненко заявил, что суд ограничил ему срок ознакомления с материалами дела по его обвинению. "Делают это, чтобы поскорее спихнуть дело в суд и осудить меня за то, что я не умер", – прокомментировал решение суда активист.