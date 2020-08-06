Снижение напряженности на Донбассе подтверждает эффективность перемирия – Зеленский

Эффективность перемирия на Донбассе, объявленного 27 июля, подтверждается существенным снижением напряженности на линии фронта, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Достижение перемирия является важнейшим пунктом договоренностей Нормандского саммита в Париже. Выполнение этих договоренностей - залог постепенного движения к миру на Донбассе. Эффективность перемирия подтверждается уровнем напряженности на линии фронта, который за последние две недели существенно снизился. До перемирия боевики обстреливали позиции украинской армии в среднем 16-18 раз в сутки преимущественно из тяжелого вооружения. И в основном это был прицельный огонь", - заявил Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба президента.

Он также напомнил, что ранее уже предпринимался ряд попыток договориться о прекращении огня, однако достичь результата ни разу не удалось.

"Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого, чтобы получить мирное будущее", - подчеркнул Зеленский.