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21:00 06.08.2020

Снижение напряженности на Донбассе подтверждает эффективность перемирия – Зеленский

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Снижение напряженности на Донбассе подтверждает эффективность перемирия – Зеленский

Эффективность перемирия на Донбассе, объявленного 27 июля, подтверждается существенным снижением напряженности на линии фронта, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Достижение перемирия является важнейшим пунктом договоренностей Нормандского саммита в Париже. Выполнение этих договоренностей - залог постепенного движения к миру на Донбассе. Эффективность перемирия подтверждается уровнем напряженности на линии фронта, который за последние две недели существенно снизился. До перемирия боевики обстреливали позиции украинской армии в среднем 16-18 раз в сутки преимущественно из тяжелого вооружения. И в основном это был прицельный огонь", - заявил Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба президента.

Он также напомнил, что ранее уже предпринимался ряд попыток договориться о прекращении огня, однако достичь результата ни разу не удалось.

"Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого, чтобы получить мирное будущее", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #перемирие #зеленский #донбасс
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