События

16:33 06.08.2020

МКЧХ направив на тимчасово окуповані території України 7 вантажівок із гумдопомогою

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МКЧХ направив на тимчасово окуповані території України 7 вантажівок із гумдопомогою

Протягом доби військовослужбовці Луганського та Донецького прикордонних загонів через контрольні пункти в'їзду-виїзду пропустили на тимчасово окуповані території України сім вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Зокрема в КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники оформили чотири автомобілі з 13 тоннами гуманітарної допомоги та Forklift (автонавантажувач) від МКЧХ. Жителям тимчасово окупованих територій, які безпосередньо страждають від російської агресії, направлено засоби для прання, необхідні речі для малюків, захисні окуляри та хірургічні маски", - повідомляє в четвер прес-служба Держприкордонслужби України.

Крім того, йдеться в повідомленні, через КПВВ "Новотроїцьке" (Донецька обл.) до тимчасово окупованого Донецька від МКЧХ попрямувало три вантажівки із 60 тоннами продуктових наборів.

Теги: #мкчх #держприкордонслужба #донбас
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