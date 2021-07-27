Российские наемники нарушили режим прекращения огня в районе Золотого-4, Водяного и Катериновки – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток, 27 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра. В районе населенного пункта Катериновка российские оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - добавили в штабе.