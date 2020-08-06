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16:09 06.08.2020

МККК направил на временно оккупированные территории Украины 7 грузовиков с гумпомощью

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МККК направил на временно оккупированные территории Украины 7 грузовиков с гумпомощью

 В течение суток военнослужащие Луганского и Донецкого погранотрядов через контрольные пункты въезда-выезда пропустили навременно оккупированные территории Украины 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

"В частности в КПВВ "Станица Луганская" пограничники оформили 4 автомобиля с 13-ю тоннами гуманитарной помощи и Forklift (автопогрузчик) от МККК. Жителям временно оккупированных территорий, которые непосредственно страдают от российской агрессии, направлены средства для стирки, необходимые вещи для малышей, защитные очки и хирургические маски", - сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, говорится в сообщении, через КПВВ "Новотроицкое" (Донецкая обл.) во временно оккупированный Донецк от МККК последовало 3 грузовика с 60-ю тоннами продуктовых наборов

Теги: #госпогранслужба #мккк #донбасс
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