Не планируют и не были в отпуске этим летом 66% украинцев - соцопрос

Две трети (66%) украинцев текущим летом не собираются и не были в отпуске, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5 августа 2020 года.

Согласно данным исследования, 16% опрошенных уже были в отпуске летом 2020 года, еще 18% планируют его на это лето. В то же время 66% не планируют и не были в отпуске.

Так, среди тех, кто уже был в отпуске или только планирует его, 43% будут проводить его в своем населенном пункте и столько же - в другом регионе Украины, лишь 9% выезжали или планируют поехать за границу. Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди молодых и более богатых.

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.