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11:28 06.08.2020

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными в Беларуси «вагнеровцами»

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Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными в Беларуси «вагнеровцами»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными россиянами и украинцами, которых следствие называет членами частной военной компании "Вагнер".

"Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании ", - сообщает госагентство БелТА.

Он сообщил, что долго разговаривал в среду по поводу "так называемых 33 богатырей" с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", - отметил Лукашенко.

"Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем (генеральные прокуроры - ИФ) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация - на стол. Втроем решите", - заявил президент.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Офис генпрокурора Украины ранее сообщил, что 28 лицам, из которых девять граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). Офіс обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц и будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер".

Теги: #лукашенко #вагнеровцы #прокуратура
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