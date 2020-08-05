ЕС пообещал помощь Ливану

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре в среду с министром иностранных дел Ливана Шарбелем Вахби заявил о готовности Евросоюза оказать стране необходимую помощь в связи с последствиями взрывов в Бейруте.

"В качестве давнего друга и партнера Ливана Европейский союз готов ответить на самые срочные нужды страны и предоставить любую помощь, которая потребуется ввиду серьезности событий", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) по итогу телефонного контакта двух высокопоставленных дипломатов.

В сообщении отмечается, что Боррель выразил ливанской стороне солидарность Евросоюза в связи со взрывами 4 августа и передал соболезнования родным погибших.

Евросоюз, отмечает ЕВС, активировал свои механизмы чрезвычайного реагирования и работает с государствами-членами, чтобы оказать Ливану помощь в самые кратчайшие сроки. Уже осуществляется направление в страну спасательных команд и срочной медицинской помощи.

"Эта помощь будет развиваться соответственно потребностям", - обещают в Брюсселе.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли более 100 человек, около 4 тыс. пострадали.

Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров ввести в столице двухнедельное чрезвычайное положение.