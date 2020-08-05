События

20:37 05.08.2020

Главами военно-гражданских администраций Лисичанска и Северодонецка стали военный и сотрудник СБУ

2 мин читать
Главами военно-гражданских администраций Лисичанска и Северодонецка стали военный и сотрудник СБУ

В Лисичанске и Северодонецке назначили глав военно-гражданских администраций Александру Заику и Александра Стрюка, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации в Фейсбук.

Они назначены распоряжением главы областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая после создания указами президента страны военно-гражданских администраций Лисичанска и Северодонецка.

Представляя в Северодонецке Стрюка, действующего сотрудника Службы безопасности Украины, Гайдай сказал: "Работы очень много. Потому что, к сожалению, в горсовете из-за политических недоразумений возник кризис. Северодонецку, где я родился, и деятельности руководителя местной военно-гражданской администрации буду уделять особое внимание. Я не могу подвести этот город".

Гайдай акцентировал, что через несколько лет у городских властей не было налажено нормального сотрудничества ни с одним председателем облгосадминистрации: "Это не вопрос амбиций. Необходимо сотрудничать. Например, в полном объеме реализовывать проекты, финансируемые Государственным фондом регионального развития. Уверен, мы изменим эту ситуацию к лучшему в кратчайшие сроки. Нужно спасти город от коллапса".

Гайдай сообщил, что уже провел переговоры с министром молодежи и спорта Украины по реконструкции Ледового дворца спорта в следующем году. А в течение зимнего периода необходимо вернуть заведение в коммунальную собственность.

Представляя в Лисичанске главу ВГА, Гайдай отметил, что Александр Заика имеет опыт работы в органах прокуратуры и налоговой, сейчас находится на военной службе.

"В Лисичанске сложился политический кризис. Определенные решения не принимались быстро или вообще не принимались, от чего страдали жители города. Поэтому этот шаг вынужденный", — заявил глава Луганской ОГА.

Он сообщил, что в ближайшее время будет обнародован план действий по выводу Лисичанска из кризисной ситуации.

Первые задачи - налаживание надежного водоснабжения и привлечения инвестиций. В конце года начнется ремонт моста через реку Северский Донец вблизи стеклозавода, а уже в следующем запланировано восстановление моста и дороги от Северодонецка до бывшего содового завода в Лисичанске.

Теги: #вга #луганская_область #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:15 05.08.2020
Зеленский сменил начальника ГУР Минобороны: назначил Кирилла Буданова – указы

Зеленский сменил начальника ГУР Минобороны: назначил Кирилла Буданова – указы

14:05 04.08.2020
ЕИБ может предоставить "Укравтодору" EUR100 млн кредита на дороги в Луганской области

ЕИБ может предоставить "Укравтодору" EUR100 млн кредита на дороги в Луганской области

19:02 30.07.2020
ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА за выводами о возможности проведения местных выборов в областях

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА за выводами о возможности проведения местных выборов в областях

15:18 28.07.2020
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

05:29 28.07.2020
Прокуратура возбудила дело по факту осквернения неизвестными мемориала погибшим военным ВСУ

Прокуратура возбудила дело по факту осквернения неизвестными мемориала погибшим военным ВСУ

19:51 27.07.2020
На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк - Волынец

На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк - Волынец

18:22 27.07.2020
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

02:47 24.07.2020
В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

11:25 23.07.2020
Лесной пожар в Луганской области локализован – ГСЧС

Лесной пожар в Луганской области локализован – ГСЧС

20:18 22.07.2020
Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, угрозы населенным пунктам нет – ГСЧС

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, угрозы населенным пунктам нет – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сменил начальника ГУР Минобороны: назначил Кирилла Буданова – указы

Кабмин по настоянию Зеленского принял решение об устранении несправедливости в выплатах семьям погибших военных и добровольцев в 2014-2015гг - ОПУ

Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента - указ

Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели Хмельницкой области получили 5 спецавтомобилей и 21 квартиру

Зеленский уволил Грабовскую с должности замглавы Госуправления делами - указ

Суд подтвердил законность аукциона, на котором собственником завода "Океан" стал экс-начальник Николаевского морпорта Капацына

Аваков договорился о совместных учениях офицеров НГУ с итальянскими карабинерами

Ferrexpo в I пол.-2020 года резко сократила платежи ФК "Ворскла" и продолжает расследование использования ранее предоставленных средств

Кабмин по настоянию Зеленского принял решение об устранении несправедливости в выплатах семьям погибших военных и добровольцев в 2014-2015гг - ОПУ

Украина и Италия будут взаимодействовать по вопросам ЧС – Аваков

Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента - указ

СБУ обезвредила на окраине Марьинки схрон со взрывчаткой, которую в "МГБ ДНР" планировали использовать для терактов в городах Украины

"Запорожсталь" оказал финподдержку спортсменам-паралимпийцам "Инваспорта" для оздоровления в Турции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА