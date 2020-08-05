Главами военно-гражданских администраций Лисичанска и Северодонецка стали военный и сотрудник СБУ

В Лисичанске и Северодонецке назначили глав военно-гражданских администраций Александру Заику и Александра Стрюка, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации в Фейсбук.

Они назначены распоряжением главы областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая после создания указами президента страны военно-гражданских администраций Лисичанска и Северодонецка.

Представляя в Северодонецке Стрюка, действующего сотрудника Службы безопасности Украины, Гайдай сказал: "Работы очень много. Потому что, к сожалению, в горсовете из-за политических недоразумений возник кризис. Северодонецку, где я родился, и деятельности руководителя местной военно-гражданской администрации буду уделять особое внимание. Я не могу подвести этот город".

Гайдай акцентировал, что через несколько лет у городских властей не было налажено нормального сотрудничества ни с одним председателем облгосадминистрации: "Это не вопрос амбиций. Необходимо сотрудничать. Например, в полном объеме реализовывать проекты, финансируемые Государственным фондом регионального развития. Уверен, мы изменим эту ситуацию к лучшему в кратчайшие сроки. Нужно спасти город от коллапса".

Гайдай сообщил, что уже провел переговоры с министром молодежи и спорта Украины по реконструкции Ледового дворца спорта в следующем году. А в течение зимнего периода необходимо вернуть заведение в коммунальную собственность.

Представляя в Лисичанске главу ВГА, Гайдай отметил, что Александр Заика имеет опыт работы в органах прокуратуры и налоговой, сейчас находится на военной службе.

"В Лисичанске сложился политический кризис. Определенные решения не принимались быстро или вообще не принимались, от чего страдали жители города. Поэтому этот шаг вынужденный", — заявил глава Луганской ОГА.

Он сообщил, что в ближайшее время будет обнародован план действий по выводу Лисичанска из кризисной ситуации.

Первые задачи - налаживание надежного водоснабжения и привлечения инвестиций. В конце года начнется ремонт моста через реку Северский Донец вблизи стеклозавода, а уже в следующем запланировано восстановление моста и дороги от Северодонецка до бывшего содового завода в Лисичанске.