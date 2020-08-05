События

16:39 05.08.2020

В Киеве на полтора месяца ограничат движение на Южном мосту – КГГА

1 мин читать
В Киеве на полтора месяца ограничат движение на Южном мосту – КГГА

В Киеве с 22:00 пятницы, 7 августа, по 28 сентября на Южном мосту частично ограничат движение, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

Во время работ движение будет частично ограничено (крайней правой полосой).

Теги: #киев #кгга
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:46 05.08.2020
Кличко анонсировал открытие обновленного проспекта Гузара к концу недели

Кличко анонсировал открытие обновленного проспекта Гузара к концу недели

13:44 05.08.2020
Взрывчатку возле метро "Лукьяновская" в Киеве не нашли – полиция

Взрывчатку возле метро "Лукьяновская" в Киеве не нашли – полиция

10:52 05.08.2020
В Киевской обладминистрации двое сотрудников заболели Covid-19

В Киевской обладминистрации двое сотрудников заболели Covid-19

10:23 05.08.2020
В Киеве Covid-19 заболели 8 детей и 6 медиков, 25 человек госпитализированы

В Киеве Covid-19 заболели 8 детей и 6 медиков, 25 человек госпитализированы

09:15 05.08.2020
В Киеве закрыта на вход станция метро "Лукьяновска", "Киевпастранс сообщил об обнаружении подозрительного предмета возле входа

В Киеве закрыта на вход станция метро "Лукьяновска", "Киевпастранс сообщил об обнаружении подозрительного предмета возле входа

15:47 04.08.2020
В Киеве в сентябре запустят "социальное такси" - КГГА

В Киеве в сентябре запустят "социальное такси" - КГГА

15:12 04.08.2020
Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом – Кличко

Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом – Кличко

10:52 04.08.2020
В Киеве 108 человек заболели коронавирусом за сутки, выздоровели вдвое меньше - Кличко

В Киеве 108 человек заболели коронавирусом за сутки, выздоровели вдвое меньше - Кличко

10:07 04.08.2020
Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

08:01 04.08.2020
С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение

С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС может рассмотреть смягчение карантина в Тернопольской и Винницкой области – Степанов

Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины, в 2 не изменилось

В Украине побит новый рекорд заболеваемости Covid-19: 1 271 инфицированныx за минувшие сутки

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирован один обстрел из подствольного гранатомета

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские правоохранители задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних

Минобразования разработало рекомендации к подготовке старта 2020/2021 учебного года

Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу ПЦУ на расторжение с ней договора аренды на собор в центре Симферополя

В Китае начались испытания на добровольцах разработанной совместно с ФРГ вакцины от COVID-19

"Луцкий инцидент" был чрезмерно заполитизирован – политолог

Несколько украинцев в Бейруте получили незначительные травмы, серьезно пострадавших нет – посол

Показатели эпидемии COVID-19 в Украине непрерывно ухудшаются уже полмесяца

Кличко анонсировал открытие обновленного проспекта Гузара к концу недели

Оснований говорить о резком росте количества больных COVID-19 в Харьковской области нет - ОГА

Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА