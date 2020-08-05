В Киеве на полтора месяца ограничат движение на Южном мосту – КГГА

В Киеве с 22:00 пятницы, 7 августа, по 28 сентября на Южном мосту частично ограничат движение, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

Во время работ движение будет частично ограничено (крайней правой полосой).