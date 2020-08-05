События

13:32 05.08.2020

Италии передадут информацию еще о 20 наемниках, воюющих на Донбассе

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Италии передадут информацию еще о 20 наемниках, воюющих на Донбассе

Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Благодарю за четкую позицию относительно итальянских наемников, которые воюют на стороне российских НВФ на востоке Украины. Трое уже в тюрьмах, передаем информацию еще по 20", - написал министр в аккаунте в Твиттер в среду.

Аваков сопроводил сообщение фотографией встречи в Италии с главой министерства внутренних дел этой страны Лучаной Ламорджезе. Он отметил усиление сотрудничества с итальянской стороной в "противодействии оргпреступности, наркоторговли и нелегальной миграции".

Теги: #ордло #италия #мвд #аваков
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