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11:49 05.08.2020

В ВСУ за минувшие сутки 31 новый случай заболевания Covid-19

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В ВСУ за минувшие сутки 31 новый случай заболевания Covid-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания Covid-19, сообщило командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Фейсбук.

По состоянию на 10.00 5 августа в ВСУ Covid-19 болеют 250 человек.

Из заболевших за минувшие сутки в учреждениях здравоохранения находятся шесть человек (в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона – пять военнослужащих и один – в Хмельницкой инфекционной больнице).

На лечении дома находятся 25 человек (в Киевской области – 5 военнослужащих и один работник ВСУ, Ровенская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Львовская область – 11 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, в Ивано-Франковской, Полтавской и Сумской областях – по одному военнослужащему).

Всего за время пандемии выздоровели 642 человека, летальных случаев - 5.

Теги: #всу #коронавирус
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