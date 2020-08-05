В Украине абитуриенты-льготники могут подтвердить свои специальные права на вступление в любом вузе

Абитуриенты льготных категорий могут подтвердить свои специальные права на вступление в любом вузе, даже если поступают в другое учреждение и подали туда документы, сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

В сообщении пресс-службы Минобразования отмечается, что в 2020 году в Единой государственной электронной базе по вопросам образования реализован новый модуль "Лица со специальными условиями вступления", благодаря которому поступающим льготных категорий предоставлена возможность подачи электронных заявлений.

В частности, лица, имеющие специальные условия на участие в конкурсном отборе при поступлении и имеют хотя бы один сертификат ВНО 2017-2020 годов, могут обратиться в любое из учреждений высшего (профессионального перед высшими) образования для создания в базе учетной записи физического лица и внесения данных документа, подтверждающего указанное право (со сканированной копией этого документа).

"Учреждения не имеют права отказать поступающим льготных категорий, которые обратились к ним по вопросам создания электронного кабинета, подачи заявлений в электронной форме, загрузки приложения к документу об образовании, справки о регистрации места жительства или других документов, необходимых для поступления, даже если поступающий намерен подавать заявления в другое учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вузы должны тщательно проверить документы поступающих, которые дают им право на специальные условия для получения образования за счет государственного или местного.