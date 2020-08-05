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10:28 05.08.2020

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС может рассмотреть смягчение карантина в Тернопольской и Винницкой области – Степанов

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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС может рассмотреть смягчение карантина в Тернопольской и Винницкой области – Степанов

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в пятницу может рассмотреть вопрос смягчения карантина в Тернопольской и Винницкой областях, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Тернопольская область четвертый день подряд отвечает национальным индикаторам и, соответственно, может будет переведена в "зеленый" уровень эпидемиологической опасности. Винницкая область четвертый день подряд также не превышает национальные индикаторы. Эту информацию будем выносить на комиссию (ТЭБ и ЧС - ИФ) в пятницу", - сказал он на брифинге в среду.

Степанов также сообщил, что Харьковская область шесть дней подряд превышает показатели эпидбезопасности, а Ровенская - девять дней подряд, и эти данные также могут быть рассмотрены на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

По словам Степанова, из 146 заболевших в Харьковской области 133 человека - в Харькове.

"Мне кажется, что там достаточно напряженная ситуация, прошу обратить на это внимание, в первую очередь местные власти", - сказал он.

Теги: #винницкая_область #тернопольская_область #степанов #коронавирус
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