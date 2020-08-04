События

19:49 04.08.2020

Офис генпрокурора: за 7 месяцев 89 украинским правоохранителям выдвинуто подозрение в насилии, 13 - в пытках

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Офис генпрокурора: за 7 месяцев 89 украинским правоохранителям выдвинуто подозрение в насилии, 13 - в пытках

13 сотрудникам украинских правоохранительных органов сообщено о подозрении в уголовных процессах по фактам пыток за первые 7 месяцев 2020 года, еще 89 – в превышении власти сотрудником правоохранительного органа, связанным с насилием.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в течение 2020 года в рамках надзора над соблюдением законов в следственных изоляторах прокурорами внесено 244 документа реагирования, к ответственности привлечено 221 должностное лицо, в исправительных колониях - 739 и 846 соответственно.

Теги: #огпу #правоохранители #пытки
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