В Киеве в сентябре запустят "социальное такси" - КГГА

"Социальное такси" или "Инватакси для детей с инвалидностью" может заработать в Киеве уже с сентября 2020 года, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя главы КГГА Марину Хонду.

Согласно обнародованной информации, для начала это будет пилотный проект для 170 детей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянной реабилитации и должны передвигаться по городу. В случае подтверждения эффективности услуги "Инватакси" будет доступно для всех лиц с инвалидностью, которые не могут передвигаться самостоятельно.

"Мы понимаем, что транспортировать детей с инвалидностью в обычном общественном транспорте не самое легкое занятие. Для таких задач у нас уже работает социальный транспорт, который оборудован для перевозки людей на креслах колесных и сопровождающих лиц. Но Киев пока покрывается не полностью, ведь около 8 тыс. чел. с инвалидностью нуждаются в специализированных транспортных перевозках. "Инватакси" увеличит количество транспортных средств, позволит осуществлять больше перевозок и полностью покрыть потребность", - отметила Хонда.

По ее словам, потребность в перевозке людей с инвалидностью ежегодно растет. Так, в 2018 году было совершено 19 364 перевозки для 764 человек, в 2019г – 20 152 перевозки для 801 лица. За первый квартал 2020 года были осуществлены почти 8 000 перевозок для 410 человек.

"Введение услуги упростит родителям и их детям доступ к необходимым услугам", - добавили в КГГА.