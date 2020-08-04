События

14:23 04.08.2020

Гослекслужба сообщает о мошенниках, которые под видом ее сотрудников запугивают проверками и требуют деньги

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Гослекслужба сообщает о мошенниках, которые под видом ее сотрудников запугивают проверками и требуют деньги

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) предупреждает о мошенниках, которые под видом ее сотрудников запугивают субъектов хозяйствования проверками и требуют деньги.

"В центральный аппарат Гослекслужбы начали поступать сообщения от субъектов хозяйствования о подозрительных телефонных звонках, якобы осуществляемых работниками Гослекслужбы. В таких разговорах от лицензиатов требуют или перевести деньги на банковскую карточку, или быть готовыми к проверкам", - сообщила Гослекслужба на своей странице в сети "Фейсбук".

В службе подчеркивают, что ее сотрудники не осуществляли звонки с просьбой о переводе денежных средств и не имеют на это полномочий.

"Будьте бдительны в отношении подозрительных звонков, помните: мошенники могут прикрываться любым именем и должностью. Если вы получаете звонки или сообщения с требованием о переводе денежных средств, обязательно обращайтесь в правоохранительные органы", - призывает Гослекслужба.

Теги: #гослекслужба #вымагательство #мошенник
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