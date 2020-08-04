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13:24 04.08.2020

Чиновник Минветеранов вымогал у раненого в ООС бойца ВСУ более 360 тыс. грн за группу инвалидности – Офис генпрокурора

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Чиновник Минветеранов вымогал у раненого в ООС бойца ВСУ более 360 тыс. грн за группу инвалидности – Офис генпрокурора

Правоохранители в Луганской области разоблачили преступную схему вымогательства и получения от участника боевых действий на востоке страны неправомерной выгоды за решение вопроса об определении группы инвалидности с последующим получением единовременного пособия (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), сообщает Офис генпрокурора.

"По данным следствия, должностное лицо отдела в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины с целью незаконного обогащения организовало коррупционную схему и привлекло к ней посредника. Они требовали от раненого в районе проведения ООС бывшего военнослужащего ВСУ средства за влияние на компетентных должностных лиц для определения группы инвалидности за боевые травмы и получение единовременного денежного пособия. "Вознаграждение" участникам схемы состояло из двух частей: неправомерной выгоды в размере $4,5 тыс. и около 240 тыс. грн - 50% от выплаты, которые потерпевший должен был отдать после ее получения", - говорится в сообщении.

Привлеченного посредника задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме $3,5 тыс.

"В настоящее время обоим лицам сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Задержанному фигуранту с учетом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения сотруднику отдела в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины", - информируют в Офисе генпрокурора.

Следственные и процессуальные действия осуществляются совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции в Луганской области, Управлением стратегических расследований в Луганской области Департамента внутренних расследований Нацполиции Украины и Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Теги: #всу #оос #генпрокуратура #минветеранов #коррупция
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