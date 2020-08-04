Клиниспытания эффективности "корвитина" при COVID-19 продолжаются, говорить о выводах рано – Степанов

Клинические испытания эффективности препарата "корвитин" при COVID-19 продолжаются, делать заключения еще рано, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день эти исследования продолжаются. Есть неплохие результаты его применения пациентам с COVID-19 при сопутствующих заболеваниях сердечно-сосудистой системы, но говорить о конкретных выводах рано. После окончания всех испытаний мы сразу сообщим о результатах", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов подчеркнул, что "в мире не существует ни одного лекарственного средства, в инструкции которого бы говорилось, что оно эффективно при лечении коронавирусной болезни COVID-19".

Он также напомнил, что в настоящее время в Украине продолжаются клинические испытания эффективности четырех препаратов для лечения COVID-19.

Как сообщалось, национальный координатор клинического испытания Игорь Зупанец в конце июля заявил, что предварительные результаты клинических исследований препаратов "Корвитин" и "Квертин" показали эффективность при лечении COVID-19 и что "есть предпосылки для включения данного препарата в протоколы лечения COVID-19".

Ранее Минздрав сообщил, что в Украине проводятся клинические испытания эффективности в терапии COVID-19 отечественных препаратов "АМИЗОН МАКС" (производство "Фармак"), "Амиксин IC" ("Интерхим"), "Биовен" ("Биофарма") и "Корвитин" (БХФЗ).