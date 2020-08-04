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06:17 04.08.2020

Киевский фуникулер возобновит работу 22 августа после ремонтных работ

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Киевский фуникулер возобновит работу 22 августа после ремонтных работ

Киевский фуникулер возобновит работу 22 августа после смены шпал, колес и внутренней обшивки вагонов, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"На столичном фуникулере продолжаются ежегодные ремонтные работы. Обновленный фуникулер будет ждать пассажиров после 21 августа", – отметили на сайте КГГА, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В сообщении отмечено, что ремонтные работы проводятся ежегодно в один и тот же период.

"Так, в течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования", – уточнили в КГГА.

"После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой", – добавили в столичной мэрии.

Теги: #киев #фуникулер #ремонт
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