Трамп: приложение TikTok во избежание запрета должно быть продано американской компании до середины сентября

Функционирование приложения TikTok в США будет прекращено, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании, сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме в понедельник.

"Мы установили дату - примерно 15 сентября, (приложение TikTok) тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно", - сказал президент США, отметив, что часть средств от продажи приложения должна пойти в американский Минфин.

Трамп добавил, что обсуждал эту проблему с Microsoft, призывая приобрести приложение целиком, а не долю в нем.

Ранее американский телеканал FOX Business сообщал, то Microsoft, рассматривающая покупку приложения для социальных сетей TikTok, а также руководители, представляющие TikTok, ведут переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации президента США Дональда Трампа полностью запретить это приложение.

Осведомленные собеседники заявили телеканалу, что Microsoft еще не приняла окончательного решения о покупке американского бизнеса TikTok. По их словам, даже если одобрение Белого дома на покупку будет получено, решение может быть изменено.

Между тем, как сообщили люди, близкие к TikTok, в США есть и другие потенциальные покупатели приложения.

Тем временем, как заявили телеканалу осведомленные источники, любая продажа TikTok столкнется с препятствиями со стороны Белого дома, особенно со стороны советника президента США по торговле Питера Наварро, который поддерживает полный запрет приложения.

По их словам, продажа должна соответствовать строгим условиям, согласно которым китайцы не будут иметь никакого отношения к новой компании.

В свою очередь, китайские СМИ со ссылкой на западные источники сообщили, что президент США дал компании Microsoft на переговоры с китайской компанией ByteDance, владеющей Tik Tok, 45 дней для соглашения о продаже.

Наблюдателем выступает комитет по иностранным инвестициям США, имеющий право блокировать сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация движется к полному запрету приложения на территории США, но он также указал, что может быть открыт для сделки, в которой компания будет куплена американской компанией, такой как Microsoft.

В США некоторые официальные лица высказывали предположение, что компания, база которой насчитывает миллиард пользователей, может быть связана с властями КНР и использоваться для сбора данных для Пекина.

В компании TikTok неоднократно отрицали связь с китайским правительством.

В соцсети TikTok пользователи загружают свои короткие видеозаписи.