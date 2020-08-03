Террорист в БЦ "Леонардо" в Киеве заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют - Геращенко

Гражданин Узбекистана, находящийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева, утверждает, что в его рюкзаке есть крупная взрывчатка, которая сработает, если его убьют, а детонатор якобы привязан к ноге тросом, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует если его убьют, поскольку за ногу прицеплен трос, который привязан к детонатору", - написал Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.

При этом замглавы МВД опубликовал фото злоумышленника, на котором видно, что тот сидит на стуле в офисном помещении, положив ногу на другой стул, на котором стоит его рюкзак. Рядом за столом сидит сотрудница банка, которая оказалась покидать помещение.

В эфире телеканалу "112 Украина" Геращенко сообщил, что правоохранители будут вести переговоры со злоумышленником, чтобы сохранить всем жизнь, однако дал понять, что в случае ухудшения ситуации преступник может быть ликвидирован.

"Мы надеемся, что переговоры дадут свой результат, и человек сдастся полиции. Мы не знаем, есть ли у него реальное оружие или он только угрожает, но мы должны сделать это для безопасности граждан. Мы будем вести переговоры, делая все возможное, чтобы сохранить жизнь всем, в том числе этому человеку. Если будет ситуация, что этот человек будет опасен, мы будем делать так, как в Полтавской области", - сказал замминистра.

Геращенко также сообщил, что переговоры между полицейским и преступником уже ведутся.

Как сообщалось, около полудня понедельника в отделение Универсал Банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашедший неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Была введена в действие специальная полицейская операция "Гром", представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться.

По словам Геращенко, предварительно мужчина является гражданином Узбекистана Сухробом Каримовым.

В настоящее время перекрыто движение автомобилей по ул.Владимирской на отрезке между улицей Хмельницкого и бульваром Шевченко.