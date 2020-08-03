Заявления о причастности связываемых с Суркисами компаний к выводу средств из ПриватБанка являются ложью – адвокат

Распространенная американским изданием Chicago morning star информация о том, что якобы некоторые иностранные компании, деятельность которых связывают с Семьей Суркисов, причастны к выводу средств из ПриватБанка, не соответствует действительности, является лживой и откровенной фальсификацией фактов, заявил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Виктор Борух.

"Утверждение о том, что эти компании самостоятельно или в интересах Григория и Игоря Суркисов выводили средства из ПриватБанка, является абсолютной ложью и очередным примером грязной информационной кампании против них", - подчеркнул адвокат, представляющий интересы компаний Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments LLP.

По его словам, приведенные аргументы базируются на недостоверных данных, не подтвержденных ни одним официальным документом. "Никаких официальных запросов от Kroll или иных уполномоченных лиц в адрес компании не поступало. Манипулятивные и лживые утверждения направлены на дискредитацию наших компаний", - отметил Борух.

По его словам, данное издание является малоизвестным и второстепенным, и ни одно авторитетное СМИ как в США, так и других странах, эту информацию не сообщало и не комментировало, однако значительное количество украинских СМИ распространили аналогичное сообщение со ссылкой именно на эту публикацию.

"Правомерность требований компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP подтверждено на основании решений как украинских, так и иностранных судов, вступивших в законную силу", - подчеркнул адвокат, обратившись к СМИ с просьбой в дальнейшем воздерживаться от распространения недостоверной информации.

Борух также сообщил, что принято решение безотлагательно обратиться в суд с требованием опровержения данной лживой и недостоверной информации и защиты деловой репутации.

Chicago morning star в статье от 31 июля, ссылаясь на якобы фрагмент из доклада Kroll, утверждало, что в период с 2008-го по 2010 год компании Суркисов получили кредиты от кипрского филиала ПриватБанка на общую сумму $361 млн.