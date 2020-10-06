Киевский апелляционный суд 22 октября рассмотрит апелляцию ПриватБанка на определение суда о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Киевский апелляционный суд 22 октября рассмотрит апелляционную жалобу государственного ПриватБанка (Киев) на определение судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка от 2 сентября о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

"Рассмотрение апелляции на определение судьи Вовка назначено на 22 октября", — сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка во вторник.

Как сообщалось, 2 сентября Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора компаний Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Ранее, 9 февраля 2017 года Печерский райсуд Киева своим определением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка (до национализации) с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом, однако правительство подало кассацию.

Вместе с тем исполнение определения судьи Вовка о выплате ПриватБанком $350 млн компаниям Суркисов 8 сентября 2020 года остановил Верховный суд и одновременно открыл производство по кассационной жалобе Кабмина на определение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка, дата заседания для рассмотрения соответствующей кассации пока не назначена.

Как сообщалось, в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.