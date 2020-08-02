Из 110 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 6 детей, госпитализированы 12 человек

Шесть из 110 жителей Киева, у которых за минувшие сутки была диагностирована коронавирусная болезнь Covid-19, являются несовершеннолетними, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Среди заболевших: 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет. И 2 девочки - 15 и 16 лет. 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет. И четверо мальчиков от 3 до 11 лет", - написал Кличко в своем Facebook в воскресенье.

В больницы столицы, по его словам, были госпитализированы 12 нововыявленных пациентов. Остальные были помещены на самоизоляцию под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 20. В Дарницком районе заболели 19 человек, в Соломенском районе - 13 новых случаев.

За минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева.