В Казахстане зарегистрировано 66 летальных случаев от COVID-19

В Казахстане за сутки выявлено 1226 случаев COVID-19 и 5181 случай пневмонии, имеющей признаки коронавирусной инфекции, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

"По состоянию на 1 августа 2020 года, количество заболевших с лабораторно подтвержденным COVID-19 - 1226, умерло за последние сутки 36 человек. Заболевших пневмонией с неуточненной этиологией, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции - 5181. За минувшие сутки зарегистрировано 30 летальных исходов с данным диагнозом", - говорится в сообщении комиссии.

"После серии технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ было принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезней. Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 c 1 августа 2020 года будут учитываться со случаями пневмоний, с отрицательным результатом ПЦР тестом, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении комиссии.

Общее количество выздоровевших в стране - 61 839 человек.

Согласно официальным данным, с начала пандемии умерли от коронавируса в Казахстане 793 человека.