События

01:02 02.08.2020

В ВОЗ продолжают считать COVID-19 угрозой здравоохранению в мировом масштабе

2 мин читать
В ВОЗ продолжают считать COVID-19 угрозой здравоохранению в мировом масштабе

Пандемия COVID-19 продолжает оставаться серьезной угрозой для здравоохранения в мировом масштабе, заявляют в Всемирной организации здравоохранения.

"После полномасштабного обсуждения и обзора свидетельств, чрезвычайный комитет ВОЗ пришел к мнению, что вспышка (COVID-19) до сих пор остается чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения во всем мире", - говорится в заявлении, распространенном в субботу по итогам четвертого заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

"В ВОЗ считают, что COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, и полагают, что пандемия COVID-18 продлится еще долго, при этом отмечают важность ответных усилий как на национальном и региональном, так и на международном уровне",

Комитет подготовил ряд рекомендаций как для ВОЗ, так и для стран-участниц. В частности ВОЗ советует и далее готовить мировые и региональные организации и партнеров для противостояния вспышкам коронавируса, активизировать исследования, а также обеспечивать более широкий доступ к диагностике, терапии и вакцинам.

Странам рекомендовано поддерживать исследования выделением финансовых средств, а также обеспечивать необходимые меры предосторожности при поездках, регулярно оценивая ситуацию в различных странах мира.

Ожидается, что следующее заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором будет дана очередная оценка ситуации с пандемией COVID-19, состоится через три месяца по решению генерального директора ВОЗ.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились около 17,9 млн человек, из них 685,7 тыс. скончались, 11,26 млн пациентов выздоровели.

Наибольшее количество заражений в мире выявлено в США (4,56 млн), Бразилии (2,6 млн) и Индии (1,7 млн).

Наибольшее число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом приходится также на США - 156,7 тыс. пациентов, за ними в списке следуют Бразилия (92,5 тыс. пациентов) и Мексика (46,6 тыс.).

Теги: #пандемия #воз #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 01.08.2020
В Молдове количество инфицированных COVID-19 превысило 25 тыс. человек

В Молдове количество инфицированных COVID-19 превысило 25 тыс. человек

18:03 01.08.2020
Предприятия и учреждения Тернополя с 3 августа будут работать в обычном режиме, горсовет соберется на внеочередную сессию для обсуждения законности постановления об отнесении города к "красной зоне"

Предприятия и учреждения Тернополя с 3 августа будут работать в обычном режиме, горсовет соберется на внеочередную сессию для обсуждения законности постановления об отнесении города к "красной зоне"

16:56 01.08.2020
В Берлине на акцию против "коронавирусных" ограничений собрались около 7 тыс. человек

В Берлине на акцию против "коронавирусных" ограничений собрались около 7 тыс. человек

16:30 01.08.2020
В распределении Украины на зоны карантина нет никакого политического подтекста – Степанов

В распределении Украины на зоны карантина нет никакого политического подтекста – Степанов

12:45 01.08.2020
При переходе в оранжевую зону детские лагеря перестанут принимать новые смены детей, уже отдыхающие добудут до конца смены – Ляшко

При переходе в оранжевую зону детские лагеря перестанут принимать новые смены детей, уже отдыхающие добудут до конца смены – Ляшко

11:39 01.08.2020
Украина двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, можно прогнозировать до 4 тыс. летальных случаев – Ляшко

Украина двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, можно прогнозировать до 4 тыс. летальных случаев – Ляшко

11:04 01.08.2020
На Окинаве введен режим ЧП в связи с ростом заболеваемости COVID-19

На Окинаве введен режим ЧП в связи с ростом заболеваемости COVID-19

10:56 01.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс.

10:52 01.08.2020
В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 101 человека, 40 выздоровели

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 101 человека, 40 выздоровели

09:15 01.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Полтавский террорист" был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате - Аваков

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

СК Беларуси заявляет о нестыковках в показаниях задержанных членов ЧВК "Вагнер"

Суд арестовал на 2 месяца мужчину, избившего и пытавшегося изнасиловать в вагоне поезда пассажирку – прокуратура Киева

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы – штаб ООС

17-летний американец обвиняется во взломе твиттер-аккаунтов ряда известных людей

В поезде "Киев-Мариуполь" мужчина напал на женщину и пытался изнасиловать, полиция задержала злоумышленника – "Укрзализныця"

Задержанные россияне не собирались покидать Беларусь и лететь в Стамбул - СК республики

В Житомирской области на двух фермах произошли пожары, погибли около 30 козлят

В Закарпатской области четверо подростков избили 12-летнюю девочку

В Запорожской области четыре человека погибли в результате столкновение легковушки с грузовиком

Спецслужбы РФ проводят в Украине спецоперации по созданию конфликтов для разобщения и поляризации украинского общества – глава СВР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА