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19:23 31.07.2020

ФГИ расширил центральный аппарат на 160 чел. и привлек в замглавы экс-топ-менеджера WOG

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ФГИ расширил центральный аппарат на 160 чел. и привлек в замглавы экс-топ-менеджера WOG

Центральный аппарат Фонда госимущества Украины увеличен с 460 до 620 человек за счет такого же сокращения персонала территориальных подразделений ФГИ – с 1194 до 1034 человек, соответствующее постановление №669 от 22 июля опубликовал Кабмин на своем сайте в пятницу.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении агентства, Фонд инициировал такие изменения в связи с резким ростом нагрузки на работников корпоративного и приватизационного сектора аппарата.

ФГИ отметил, в частности, что в связи с передачей ему почти 900 предприятий от других органов управления количество объектов, управление которыми осуществлял один работник аппарата, выросло с 5,5 до 9,2.

Предполагается, что в связи с такой оптимизацией кадров средняя зарплата в центральном аппарате Фонда снизится с 21,1 тыс. грн до 19,2 тыс. грн, а в теротделениях останется на уровне 13,9 тыс. грн.

Помимо того правительство распоряжением №936 от 29 июля назначило заместителем главы ФГИ Дениса Кудина – экс-топ-менеджера WOG, одной из ведущих украинских сетей АЗС.

"Первоочередная задача нового заместителя – ввести системный подход к управлению подчиненными предприятиями, принять ряд антикризисных мер для скорейшей стабилизации ситуации там, где она является сложной, обеспечить прозрачность работы и максимально ускорить подготовку предприятий к приватизации", – прокомментировал это назначение глава Фонда Дмитрий Сенниченко на сайте ведомства.

ФГИ уточнил, что у Кудина более 16 лет опыта по развитию систем стратегического и операционного управления предприятиями и внедрению лучших практики корпоративного управления в производственных предприятиях и топливно-энергетическом секторе, розничной торговли, легкой промышленности и управлении проектами.

Он имеет степени MBA от Лондонской бизнес школы (Великобритания) и от Колумбийского университета Нью-Йорке (США), а первое образование получил в Институте международных отношений Киевского нацуниверситета им. Шевченко.

Теги: #фги #кадры
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