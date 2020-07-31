Минцифры и НСЖУ будут совместно обучать журналистов региональных СМИ цифровой грамотности

Министерство цифровой трансформации Украины договорилось с Национальным союзом журналистов Украины о реализации совместных образовательных проектов, направленных на цифровую трансформацию региональных СМИ и повышение уровня цифровой грамотности журналистов.

Как отмечается в сообщении на сайте Минцифры в пятницу, 30 июля 2020 года Минцифры и НСЖУ подписали соответствующий меморандум.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что традиционные региональные медиа могут выйти на качественно новый уровень значимости и влияния благодаря цифровым инструментам.

"Очень важно, чтобы это не было какое-то формальное использование цифровых решений. Местные СМИ должны подходить к этому, руководствуясь эффективностью и результативностью. Тогда региональные медиа смогут существенно увеличить свою аудиторию и пользоваться доверием", - отметила она.

В свою очередь глава НСЖУ Сергей Томиленко заметил, что использование онлайн-инструментов в журналистской практике является необходимостью, которую невозможно игнорировать.

"Существенное изменение поведения людей в потреблении контента подталкивает региональные СМИ иметь и собственные страницы в социальных сетях, и сайты, а журналистов - использовать цифровые технологии. Наша совместная с Минцифрой задача - ускорить процесс преобразования традиционных региональных СМИ в современные мультимедийные проекты, помочь им в этих трансформациях", - подчеркнул он.