Количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество заболевших в 4 областях Украины за сутки, почти половина умерших пришлась на Закарпатье

Количество заболевших от коронавирусной болезнью Covid-19 превысило 100 за минувшие сутки в двух областях Украины, Львовской и Ивано-Франковской, а также в Киеве, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром.

При этом больше всего выздоровевших за сутки (более 50) – в этих же регионах, а также Закарпатской и Черновицкой областях. В 3 из 24 областей новых случаев выздоровления не было. В 17 из 24 областей и Киеве не зарегистрированы новые случаи смерти, а 9 из 20 умерших от Covid-19 приходятся на Закарпатскую область.

Количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество заболевших только в четырех из 24 областей Украины. При этом в подавляющем большинстве областей, за исключением только Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Киева, количество выздоровевших с начала пандемии уже превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г.Киеве и Львовской области, 2 тысячи – также в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, 1 тысячу – также в Ровенской, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Тернопольской областях, а ниже 50 – в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 38 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 31 случай выздоровления, сейчас в области болеет 639 человек (на 6 больше);

- в Волынской области подтверждено 48 новых случаев заболевания Covid-19 и 32 случая выздоровления, сейчас в области болеют 943 человека (на 16 больше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксировано 8 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеет 281 человек (на 2 больше);

- в Донецкой области зафиксировано только 16 новых случаев заболевания, болеет 224 человека;

- в Житомирской области 43 человека заболели, 31 выздоровел, сейчас болеет 336 человек (на 12 больше);

- в Закарпатской области 68 новых случаев заболевания, 9 случаев смерти и 64 случая выздоровления, сейчас болеют 2 910 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Запорожской области 11 новых заболевших, 6 человек выздоровели, сейчас болеет 172 человека (на 5 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 111 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 52 случая выздоровления, сейчас болеют 2 776 человек (на 57 больше);

- в Киеве 110 новых случаев заболевания и 64 человек выздоровели, сейчас болеет 5 168 человек (на 46 больше за сутки);

- в Киевской области 44 новых заболевших, 1 человек умер и 22 выздоровели, сейчас болеют 993 человека (на 21 больше за сутки);

- в Кировоградской области зафиксирован 1 случай заболевания, 1 случай смерти и 2 случая выздоровления, сейчас болеют 35 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Луганской области зафиксированы только 4 новых случая заболевания, болеет 31 человек;

- во Львовской области подтверждено 147 новых случаев заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 58 случаев выздоровления, сейчас болеют 6 952 человека (на 84 больше за сутки);

- в Николаевской области 12 новых случаев заболевания и 5 - выздоровления, сейчас болеет 131 человек (на 7 больше);

- в Одесской области 64 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 10 выздоровления, сейчас болеет 1 881 человек (на 53 больше за сутки);

- в Полтавской области 9 новых случаев заболевания и 3 выздоровления, болеет 96 человек (на 6 больше за сутки);

- в Ровенской области 82 новых случая заболевания и 48 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 243 человека (на 34 больше за сутки);

- в Сумской области 1 новый случай заболевания и 2 случая выздоровления, сейчас болеет 138 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 54 новых случая заболевания и 21 – выздоровления, сейчас болеют 1 167 человек (на 33 больше за сутки);

- в Харьковской области 85 новых случаев заболевания, 43 человека выздоровели, сейчас болеют 1 432 человека (на 42 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 3 человека заболели и 1 выздоровел, болеет 22 человека (на 2 больше);

- в Хмельницкой области зафиксировано 29 случаев заболевания и 11 - выздоровления, сейчас болеют 189 человек (на 18 больше);

- в Черкасской области 5 человек заболели и 13 выздоровели, сейчас болеют 174 человека (на 8 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 63 новых случаев заболевания и 73 человека выздоровели, сейчас болеет 1 229 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Черниговской области заболели 34 человека, сейчас болеет 277.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 31 июля, выявлена 1 тысяча 90 новых случаев инфицирования коронавирусом, 20 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 598 выздоровели. Сейчас болеет 29 439 человек, что на 472 больше, чем днем ранее.