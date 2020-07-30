События

21:42 30.07.2020

Восемь человек погибли, 30 ранены при взрыве в Афганистане перед перемирием

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Восемь человек погибли, 30 ранены при взрыве в Афганистане перед перемирием

По меньшей мере, восемь человек погибли и около 30 получили ранения при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля в афганском городе Пули-Алам в провинции Логар, передает канал "Толо-ньюс" со ссылкой на заявление МВД Афганистана.

По данным очевидцев, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Ранее источники канала сообщали, что в общей сложности 40 человек погибли и получили ранения при взрыве, но без уточнения, сколько именно погибших среди них.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, а движение "Талибан" отрицает причастность к атаке.

Ранее талибы и Кабул договорились о трехдневном прекращении огня, начиная с пятницы.

Теги: #взрыв #афганистан #жертвы
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