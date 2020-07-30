Начаты клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной в Индии

Две индийские компании приступили к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19, сообщил в четверг глава Минздрава Индии Харш Вардхан.

"Мы приложили все усилия для борьбы с пандемией. Две индийские компании достигли этапа клинических испытаний вакцины против COVID-19. Это повод для гордости", - цитирует газета Hindustan Times слова Вардхана.

"Вирус непредсказуем, но мы прилагаем большие усилия, чтобы победить его", - подчеркнул министр.

Вардхан приветствовал технологические достижения в области борьбы с коронавирусом и высоко оценил работу, проделанную учеными страны.

Министр отметил, что в результате коллективной борьбы с вирусом в стране, показатели выздоровления от коронавируса в Индии достигли около 64%, что является одним из самых высоких показателей в мире, при этом смертность заразившихся пациентов находится на относительно низком уровне.

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в Индии выявили более 1,58 млн случаев заражения, 35 тыс. инфицированных скончались. При этом свыше 1 млн заболевших выздоровели.