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16:28 29.07.2020

Автор: ИТАЛИЯ КОРОНАВИРУС

Парламент Италии одобрил продление чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

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Парламент Италии одобрил продление чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Итальянский парламент в среду дал разрешение на продление режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 октября в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили в среду западные СМИ.

По данным СМИ, нижняя палата парламента - Палата депутатов - проголосовала за продление чрезвычайного положение: 286 депутатов выступили за принятие такого решения, 221 - против, еще пять парламентариев воздержались от голосования.

Верхняя палата - Сенат - еще накануне одобрила продление чрезвычайного положения.

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что продление режима ЧС не означает введение очередных мер изоляции.

"К сожалению, сегодняшняя пандемия еще не завершена полностью, хотя ее воздействие было взято под контроль и локализовано", - сказал он.

Действие режима ЧС должно было закончиться 31 июля.

Режим ЧС в первую очередь позволяет итальянскому правительству ускорить принятие решений при таких бедствиях, как землетрясения, наводнения и другие катастрофы, отмечают СМИ.

Италия является первой страной в Европе, которая пострадала от коронавируса. Всего в стране с начала пандемии диагностировано более 246 тыс. случаев заражения, причем более 35 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #италия #коронавирус
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