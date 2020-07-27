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14:04 27.07.2020

Зеленскому сообщили о закрытии 37 ночных клубов в стране, он отметил важность понимания ответственности за эпидемическую ситуацию

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Зеленскому сообщили о закрытии 37 ночных клубов в стране, он отметил важность понимания ответственности за эпидемическую ситуацию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса представители Министерства внутренних дел сообщили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов в Украине.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителях. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", - сказал Зеленский на совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #зеленский #совещание
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