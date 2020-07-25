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21:58 25.07.2020

В Ровенской области зарегистрировано 53 новых случая COVID-19

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В Ровенской области зарегистрировано 53 новых случая COVID-19

В Ровенской области лабораторно подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 25 июля на Ровенщине зарегистрировано 53 новых случаев заболевания COVID-19", – написал Коваль на своей странице в Фейсбуке в субботу вечером.

Чиновник уточнил, что возраст больных от 10 до 72 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5623 случая заболевания коронавирусной болезни. В области - 92 летальных случая, вызванные COVID-19. Выздоровело 4356 человек", – написал глава ОГА.

Также он подчеркнул, что в субботу выздоровел 21 житель Сарненского и Ровенского районов и г.Ровно.

"В работе лабораторий области осталось 182 образца", – резюмировал Коваль.

Теги: #коронавирус #ровенская #ситуация
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