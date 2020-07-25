События

00:35 25.07.2020

Microsoft вместе с рядом компаний создала коалицию по переходу к нулевому выбросу СО2

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Американская Microsoft Corp. создала коалицию Transform to Net Zero совместно с Mercedes-Benz, Nike Inc., Starbucks Corp., Unilever, Danone, A.P. Moeller-Maersk, Natura & Co. и Wipro. 

Она нацелена на оказание помощи бизнесу во всем мире в переходе к нулевому уровню вредных выбросов, сообщается в пресс-релизе Microsoft.

Участники коалиции намерены делиться собственным опытом на пути к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, сокращать собственные вредные выбросы во всех звеньях коммерческих и производственно-сбытовых цепочек и взаимодействовать с регулирующими органами для совместного обсуждения инициатив. Также они намерены инвестировать в продукты, услуги и бизнес-модели, которые помогают усилить позитивный эффект.

Microsoft в рамках своей экологической инициативы планирует отказаться от дизельного топлива к 2030 году. Поставщики облачных услуг обычно используют дизельные генераторы резервного питания для непрерывной работы центров обработки данных. Хотя на дизельное топливо приходится менее 1% выбросов, Microsoft разрабатывает новую программу по переходу от углеродного сырья на низкоуглеродные источники топлива, в частности водород и накопители энергии.

В январе этого года Microsoft объявила о планах перейти на отрицательный уровень выброса углерода к 2030 году, устранить последствия углеродных выбросов за все время с момента основания компании в 1975 году, а также об инвестициях в размере $1 млрд в Фонд климатических инноваций.

Первой инвестицией в рамках этого фонда станет вложение Microsoft $50 млн в венчурный фонд Energy Impact Partners (EIP) - глобальную платформу для инноваций в сфере трансформации энергетических и транспортных систем.

Теги: #цели #компании #мир #экология
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