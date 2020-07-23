События

18:08 23.07.2020

В Харькове неизвестный, угрожая палкой, ограбил отделение "Укрпошты" и скрылся - полиция

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В Харькове неизвестный в балаклаве ограбил отделение "Укрпошты", расположенное на пр.Льва Ландау, и скрылся в неизвестном направлении.

"Около 16:17 в полицию поступила информация о том, что в помещение почты зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным, подозреваемый забрал из сейфа 30 тыс. грн и скрылся в неизвестном направлении. На поиски мужчины ориентированы наряды полиции.

Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Теги: #чп #харьков
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