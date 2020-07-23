События

13:49 23.07.2020

Захвативший заложника в Полтаве не едет в Киев, его требования выполнять не будут

2 мин читать

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявляет о невозможности выполнения требований, которые выдвинул мужчина, захвативший в заложники начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции Полтавской области, и допускает силовой сценарий разрешения ситуации.

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно. И сейчас продолжаются с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил Синегубов в эфире телеканала "Наш" в четверг.

Он также отметил, что сложившуюся в Полтаве ситуацию нельзя сравнивать с захватом заложников в Луцке 21 июля, "поскольку в Полтаве была спецоперация по задержанию злоумышленника целевая, у него оказалась граната и поэтому мы имеем такую историю".

Глава обладминистрации также опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что в настоящее время злоумышленник с заложником направляются в Киев, подчеркнув, что ему дали возможность покинуть Полтаву специально для того, чтобы вывести его из места массового скопления людей. "Главным было задание, чтоб вывести этого человека из общественного места, чтобы в случае наихудшего сценария не пострадали люди. Это удалось сделать. Был предоставлен автомобиль по требованию злоумышленника. Сейчас они перемещаются по району области и спецоперация по разрешению этой ситуации, соответственно, продолжается", - сказал он.

По словам Синегубова, "никто не двигается в сторону Киева, никто не разрешит двигаться в места пребывания людей".

По информации местных СМИ, автомобиль со злоумышленником и заложником в настоящее время перемещается по сельским дорогам Решетиловского района Полтавской области.

Теги: #заложник #полиция #полтава
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:39 23.07.2020
Взявший в заложники полицейского в Полтаве требует освобождения от уголовной ответственности

Взявший в заложники полицейского в Полтаве требует освобождения от уголовной ответственности

12:38 23.07.2020
Полиция установила личность стрелявшего в харьковском клубе и намерена объявить его в международный розыск

Полиция установила личность стрелявшего в харьковском клубе и намерена объявить его в международный розыск

11:38 23.07.2020
В Полтаве преступник с гранатой поменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции и пытается выехать из города

В Полтаве преступник с гранатой поменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции и пытается выехать из города

10:44 23.07.2020
В Полтаве идет спецоперация по задержанию автоугонщика, который угрожает полицейским гранатой

В Полтаве идет спецоперация по задержанию автоугонщика, который угрожает полицейским гранатой

17:37 22.07.2020
В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

17:03 22.07.2020
В Запорожье избили бойца батальона "Азов", он находится в коме - полиция

В Запорожье избили бойца батальона "Азов", он находится в коме - полиция

14:21 22.07.2020
Информация о захвате заложников в Харькове не отвечает действительности - полиция

Информация о захвате заложников в Харькове не отвечает действительности - полиция

11:23 22.07.2020
Меру пресечения для луцкого террориста изберут в четверг – полиция

Меру пресечения для луцкого террориста изберут в четверг – полиция

10:11 22.07.2020
Харьковская полиция ищет "заминировавшего" более 200 объектов инфраструктуры в городе

Харьковская полиция ищет "заминировавшего" более 200 объектов инфраструктуры в городе

20:44 21.07.2020
Трое удерживаемых покинули автобус в Луцке - правоохранители

Трое удерживаемых покинули автобус в Луцке - правоохранители

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В СБУ сообщили о задержании экс-правоохранителя, которого российские наемники обвиняют в убийстве главаря т.н. "ДНР" Захарченко

Экс-директору одного из предприятий "Укроборонпрома" выдвинуто подозрение из-за нанесения государству ущерба на 5 млн грн

Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы на временно оккупированные территории – президент Швейцарии

В Полтаве преступник с гранатой поменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции и пытается выехать из города

Киеве за сутки COVID-19 выявили у 112 человек, 13 – госпитализировали – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Автобусный перевозчик FlixBus запускает рейсы Киев-Краков-Прага и Киев-Вильнюс

ОБСЕ должна уделить значительно больше внимания действиям России, разрушающим основы европейской безопасности – глава Минобороны Украины

СБУ проводит обыски в рамках дела по банкротству Днепровского облавтодора

Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве

Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве

В СБУ сообщили о задержании экс-правоохранителя, которого российские наемники обвиняют в убийстве главаря т.н. "ДНР" Захарченко

Экс-директору одного из предприятий "Укроборонпрома" выдвинуто подозрение из-за нанесения государству ущерба на 5 млн грн

Мэр Славянска заразился коронавирусом

Введение временного базового дохода для самых нуждающихся в мире позволит замедлить распространение COVID-19 - ООН

Британские консерваторы получали десятки тысяч фунтов от связанных с РФ доноров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА