Захвативший заложника в Полтаве не едет в Киев, его требования выполнять не будут

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявляет о невозможности выполнения требований, которые выдвинул мужчина, захвативший в заложники начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции Полтавской области, и допускает силовой сценарий разрешения ситуации.

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно. И сейчас продолжаются с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил Синегубов в эфире телеканала "Наш" в четверг.

Он также отметил, что сложившуюся в Полтаве ситуацию нельзя сравнивать с захватом заложников в Луцке 21 июля, "поскольку в Полтаве была спецоперация по задержанию злоумышленника целевая, у него оказалась граната и поэтому мы имеем такую историю".

Глава обладминистрации также опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что в настоящее время злоумышленник с заложником направляются в Киев, подчеркнув, что ему дали возможность покинуть Полтаву специально для того, чтобы вывести его из места массового скопления людей. "Главным было задание, чтоб вывести этого человека из общественного места, чтобы в случае наихудшего сценария не пострадали люди. Это удалось сделать. Был предоставлен автомобиль по требованию злоумышленника. Сейчас они перемещаются по району области и спецоперация по разрешению этой ситуации, соответственно, продолжается", - сказал он.

По словам Синегубова, "никто не двигается в сторону Киева, никто не разрешит двигаться в места пребывания людей".

По информации местных СМИ, автомобиль со злоумышленником и заложником в настоящее время перемещается по сельским дорогам Решетиловского района Полтавской области.