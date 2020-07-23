Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома
Председатель Общественной организации Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.
"На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал Шабунин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.
Активист отметил, что несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.
"Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать еще больше", - подытожил Шабунин.