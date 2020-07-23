Председатель Общественной организации Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

"На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал Шабунин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Активист отметил, что несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

"Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать еще больше", - подытожил Шабунин.