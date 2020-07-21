Венедиктова назначила и.о. руководителя департамента "по делам Майдана" Алексея Донского

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила Алексея Донского и.о. руководителя департамента по "делам Майдана". Об этом заявил сам Донский, сообщает Hromadske.

Ранее Донский был заместителем главы этого же департамента Виктора Мисяка. 6 лет был прокурором по делу о расстрелах на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. В конце 2019 года Донского вывели из дела, однако в январе 202 года он успешно прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил работу.