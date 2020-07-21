СБУ и ГФС проводят обыски на объектах "Укрзализныци"

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственная фискальная служба (ГФС) проводят обыски на объектах АО "Укрзализныця" (УЗ).

Как сообщается на сайте УЗ во вторник, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци".

Компания отмечает, что готова предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.